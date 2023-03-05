حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بنجاح انتخابات مكتبها السياسي وتجديد الثقة بالقائد النخالة أميناً عاماً

قدمت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الأحد5/3/2023م، للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وأعضاء المكتب السياسي للحركة التهانئ والتبريكات بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية حماس للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، أميناً عاماً ومكتباً سياسياً وكوادر ومناضلين، بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة، داعين الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة

وأضافت:" إنَّنا وإذ نبارك للأخ المجاهد زياد النخالة تجديد إخوانه الثقة به أميناً عاماً لولاية ثانية"، معربة عن اعتزازها بالعلاقة مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأكدت حركة حماس على أنها ماضية مع الجهاد الإسلامي على ذات الدّرب، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتحرير أسرانا ومقدساتنا.

وأنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، حول نتائج انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي للحركة، أن العملية الانتخابية جرت بشكل شوري وديمقراطي وسادتها الروح الأخوية والأجواء الهادئة والإيجابية وبمشاركة واسعة من أبناء الحركة، بلغت نسبتها 95% من أصحاب الحق في الانتخاب وفق اللوائح الداخلية للحركة ، في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.

وأعلنت الحركة، أن النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية أسفرت عن فوز الأخ المجاهد القائد زياد النخالة بمنصب الأمين العام للحركة لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، وكلاً من "1- الأخ المجاهد أكرم محمد العجوري، 2- الأخ المجاهد د. يوسف محمد الحساينة، 3- الأخ المجاهد أ. نافذ رشاد عزام، 4- الأخ المجاهد د. محمد سعيد الهندي، 5- الأخ المجاهد علي محمد أبو شاهين، 6- الأخ المجاهد د. وليد علي القططي، 7- الأخ المجاهد أ. أحمد خليل المدلل، 8- الأخ المجاهد أ. محمد حسن حميد، 9- الأخ المجاهد أ. إحسان سليمان عطايا.