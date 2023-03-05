تمرد في سرب الطيران "الإسرائيلي" المسؤول عن هجمات سوريا

أعلن 37 طيارًا عسكريًا "إسرائيليًا"، الأحد، أنهم لن يحضروا تدريبات القوات الاحتياطية التي ينتمون إليها، احتجاجًا على "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت فإن هؤلاء ينتمون للسرب 69، والذي يقود الضربات في سوريا ويشارك في عمليات أخرى، كما أنهم كانوا من المسؤولين عن الهجوم على المفاعل النووي السوري.

وقال مسؤولون كبار في جيش الاحتلال، إن هذا حادثًا خطيرًا جدًا، ولا يمكن للطيار أن يتجنب العمل المطلوب منه.

ويخشى جيش الاحتلال أن تفقد هذه المجموعة قدرتها على المهام العملياتية في حال تغيبوا عن التدريبات.