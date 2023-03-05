لجان المقاومة تهنئ الجهاد بانتخاب مكتبها السياسي واختيار القائد النخالة أميناً لها

هنأت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأحد 5 مارس 2023، حركة الجهاد الإسلامي لنجاحها في انتخاب مكتبها السياسي الجديد والقائد "زياد النخالة، بانتخابه أمينا عاماً للمرة الثانية، متمنين لهم التوفيق والسداد لما فيه الخير لشعبنا وقضيتنا ومقاومة شعبنا.

وتقدمت قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ممثلة بأمينها العام المجاهد أيمن الششنية، في بيان صحفي، بالتهنئة القلبية والأخوية الحارة إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بإتمام العملية الشورية داخل صفوفها في الوطن والشتات والتي توجت بانتخاب المكتب السياسي الجديد للفترة القادمة والقائد الكبير "زياد النخالة أمينا عام للولاية الثانية متمنين لهم التوفيق والسداد والرشاد بما فيه مصلحة لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومقاومة شعبنا الباسلة وان يعينهم الله عز وجل على حمل هذه الأمانة.

وأشارت إلى أن نجاح العملية الديمقراطية والشورية تؤكد على تماسك ووحدة حركة الجهاد الإسلامي وتشكل رافعة للحركة في مواجهة مخططات ومؤامرات العدو الصهيوني التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

وأشادت لجان المقاومة في فلسطين بعمق العلاقة الأخوية بين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس ولجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين التي تجسدت في ميادين المقاومة والجهاد ورسختها وحدة الدم في ميدان المقاومة، عبر سلسلة من العمليات الفدائية المشتركة.

وتمنت دائما لحركة الجهاد الإسلامي دوام التقدم والتطور والتفوق والرقي ويدا بيد من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة.

وأنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، حول نتائج انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي للحركة، أن العملية الانتخابية جرت بشكل شوري وديمقراطي وسادتها الروح الأخوية والأجواء الهادئة والإيجابية وبمشاركة واسعة من أبناء الحركة، بلغت نسبتها 95% من أصحاب الحق في الانتخاب وفق اللوائح الداخلية للحركة، في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.