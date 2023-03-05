وزير الأوقاف يزور قطاع غزة الأيام المقبلة لمتابعة إجراء قرعة الحج الأسبوع القادم

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري اليوم الأحد 5/3/2023، نيته زيارة قطاع غزة، لمتابعة إجراء قرعة الحج للعام الحالي 2023.

وأوضح البكري في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه من المقرر أن يزور قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إجراء القرعة خلال الأسبوع القادم.

وكان مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل الصوالحة، أوضح في تصريحات سابقة، أن عدد المسجلين هذا العام وصل إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وبخصوص دفع مبلغ 1500 دينار، أوضح الصوالحة أن هذا المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة.

وتوقع الصوالحة، أن تكون القرعة السبت القادم، وستجري القرعة هذا العام على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد، أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.