بدءاً من اليوم: استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى نهاية الأسبوع الحالي

قرر مجلس نقابة المحامين، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية، والإدارية، والأحداث، والجمارك، والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع الحالي، بدءاً من اليوم الأحد 5/3/2023 حتى مساء الخميس القادم، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد، والقاطعة للمدد.

وأهاب المجلس في بيان له، بالمحامين، إخلاء مقار المحاكم، وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الحالي إلا فيما يتعلق بالاستثناء المعلن.

ودعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات الشعبية، والفصائل لاجتماع تشاوري موسع، يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور، لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة، وتعزيز استقلال القضاء.

وحمل المجلس، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، المسؤولية عن فشل الحوار الأخير، الذي بحث تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية، لافتا إلى ما أبداه من مرونة مع لجنة الوساطة، التي بادرت إليها مجموعة من المحامين، للوصول إلى اتفاق عادل مع مجلس القضاء، ينهي الخلاف ويغلب المصلحة العامة، ويتضمن عودة السندات العدلية، والاتفاق على التعديلات اللازمة على جدول رسوم المحاكم، لتنسيب الاتفاق عليها لمجلس الوزراء.

يذكر أن النقابة بدأت حراكها قبل نحو أربعة أشهر، على خلفية تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ السندات العدلية.