ربع مليون "إسرائيلي" يتظاهرون ضد نتنياهو

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 5/3/2023، أن نحو ربع مليون "إسرائيلي" خرجوا الليلة في "تل أبيب" وعدة مدن وعلى مفارق رئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات تحديداً المركزية منها في شارع "كابلان" بتل أبيب بمشاركة أكثر 160 ألف مستوطن ، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، فيما قدرت مصادر عدد المتظاهرين الاجمالي بأكثر من ربع مليون مستوطن.

واجتاز المتظاهرون المستوطنون في تل أبيب حواجز شرطة الاحتلال التي نصبت لمنعهم من النزول إلى شارع "أيالون"، واعتقلت عددا من المتظاهرين فيما دفعت بقوات معززة إلى المكان.

واستخدمت الشرطة وحدة الخيالة ومركبة ضخ المياه العادمة لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شارع "أيالون".

وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن من بينها حيفا، والقدس، وغيرها.

إلى ذلك، نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، في مستوطنة "موديعين".

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت أنها ستمنع المتظاهرين من إغلاق شوارع رئيسة بإيعاز من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.

وشهدت احتجاجات نظمت خلال الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين مستوطنين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات.

كما وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال منعهم من الاقتراب إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس المحتلة.