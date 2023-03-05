نحو شهر.. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في السجون

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة / جنين بالضفة المحتلة اليوم الأحد 5/3/2023، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال29 رفضًا لاعتقاله، في ظروفٍ اعتقاليه صعبة في زنازين معتقل (الجلمة)، منذ اعتقاله في الخامس من شباط المنصرم.

ويواجه الأسير عدنان تدهورًا مستمر على وضعه الصحيّ، مع مرور نحو شهر على إضرابه، لافتاً إلى أنّه وإلى جانب إضرابه، فإنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوص الطبيّة، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

يذكر أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.