مواصلة العصيان في سجون الاحتلال لليوم الـ 20 وخطوات تصعيدية للأسرى

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم الاحتجاجية وعصيانهم لليوم الـ 20 على التوالي لمواجهة سياسات السجّان المجحفة بحقهم.

ومن المقرر أن يتخذ الأسرى في سجون الاحتلال خطوات تصعيدية اليوم الأحد 5 مارس 2023، استمراراً لبرنامجهم النضالي ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 20 على التوالي، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات لما يسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف " إيتمار بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

وتشمل خطوات اليوم الأحد، إغلاق الأقسام من 10 صباحا حتى 01 ظهراً، وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، الاحتجاج في الساحات أثناء الفورة.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.