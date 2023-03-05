بالفيديو الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 5 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي الواوي عقب اقتحام منزله في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية من بلدة بيت سيرا وهم يعقوب الحاج، وعزيز خطاب، وخليل أبو صفية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف النجار من بلدة يتما قرب نابلس بعد رفض شقيقه تسليم نفسه.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل حملات مداهمات واعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم وتهجيرهم من أراضيهم وسلب ممتلكاتهم، واحلال المستوطنين مكانها.