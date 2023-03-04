الاحتلال ينقل الطفل الجريح أمير البس إلى مستشفى (شعاري تصيدق) الإسرائيلي

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الاحتلال نقل الطفل الجريح أمير محمد علي البس (14 عامًا) من مخيم العروب، إلى مستشفى (شعاري تصيدق) الإسرائيليّ.

ولفت نادي الأسير في تصريح صحفي، إلى أنّه وحتى اللحظة لا توجد تفاصيل دقيقة عن وضعه الصحيّ، سوى أنّه مصاب بإحدى قدميه، وحاول الإسعاف الفلسطينيّ، أخذ الطفل لتقديم الإسعاف الأولي ونقله إلى المستشفى، إلا أنّ جنود الاحتلال منعوه من الوصول للطفل.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار، على الطفل أمير البس، مساء اليوم من أمام مدخل مخيم العروب.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال صعّدت من عمليات إطلاق النار على الأطفال منذ العام المنصرم في سياق عمليات التصعيد المستمرة، وجزء من المعتقلين الأطفال هم من الجرحى.



