صورة الإعلان عن أسعار رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان لقطاع غزة

أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت4/3/2023م، عن أسعار رحلات العمر لشهر 3 مارس، و4 أبريل 2023م .

وفي تصريح صحفي، قالت الجمعية أصحاب الشركات :" إن سعر رحلة 2023-3-6م ( أول شعبان ) هو : 1250 دينار اردني، وسعر رحلة 2023-3-20م (أواخر شعبان ) هو : 1340 دينار اردني".

أما سعر رحلة 2023-3-27م (أول رمضان ) هو : 1450 دينار أدرني وسعر رحلة 2023-4-3م ( الثاني عشر من رمضان ) هو :1550 دينار اردني فترة أسبوعين و1800 دينار اردني فترة الشهر.

في حين، بينت الجمعية أن سعر رحلة 2023-4-10م (19 رمضان ) هو : 1650 دينار اردني.



