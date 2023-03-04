مسؤولة أممية تدعو لوضع حد لإفلات "اسرائيل" من العقاب

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، فرانشيسكا ألبانيز ، إلى إجراء تحقيق في الأعمال "الإسرائيلية" في فلسطين.

وقالت ألبانيز ، في مقابلة مع "بي بي سي" البريطانية، اليوم السبت ، إن التحقيق ضروري لمحاسبة "إسرائيل" و وضع حد لإفلاتها من العقاب.

وجاءت تصريحات ألبانيز بعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانًا مشتركًا يدين العنف ويدعو "إسرائيل" إلى وقف توسعها الاستيطاني.

و أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا عن قلقهم الشديد إزاء استمرار العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانوا ما وصفوه بأنه أعمال عنف عشوائية من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وطالبوا بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومحاكمتهم.