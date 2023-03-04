اضبط تردد قناة mbc maser الجديد 2023 على النايل سات

تردد قناة mbc maser الجديد 2023 على النايل سات ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من دول المنطقة العربية بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى تردد قناة ام بي سي مصر من أجل مشاهدة المسلسلات والبرنامج الرمضانية حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري وعلى وجه السرعة في وضع تفاصيل تردد قناة mbc maser إذ أن هذه القناة الرائدة على مستوى الوطن العربي تعد من الأفضل في هذا الشهر الكريم وكل ما عليكم الان هو المتابعة من أجل الوصول إلى آخر سطر وهو التالي :

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر 2 وكل ما عليكم الان هو المواصلة في متابعة السطور التي جاءت في تفاصيلها التالي.

نوع القناة: منوعات مالك القناة إم بي سي جروب (MBC Group) تردد النايل سات : 12015 V تردد نايل سات قياسي الدقة : 12322 H المقر الرسمي مصر

تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات الجديد

التردد 12322 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة HD

خطوات ضبط تردد ام بي سي مصر 2 على الرسيفر

وضمن التفاصيل التي نشرحها لكم وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات على الرسيفر وهي على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم من الان الضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، يترتب عليكم اضغط على أيقونة خيارات ، وبعدها قم بالضغط على خيار التثبيت اليدوي.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم إضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه، وبعدها قم باضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر OK من الريموت كنترول، وبعدها قم بانتظار بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

برنامج قناة MBC Masr 2 الجديد 2023

وفي هذه السطور الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 وضعنا لكم أسماء البرامج التي تقدمها هذه القناة وهي على النحو التالي :

أولا: في البرنامج الاول ، الشقلباظ تقدمه الفنانة شيماء سيف.

ثانيا: في البرنامج الثاني، شيكا بيكا يقدمه المذيعان شاكر وباكينام.

ثالثا: في البرنامج الثالث، مع المستكاوي يقدمه الكابتن القدير حسن المستكاوي.

رابعا: في البرنامج الرابع، صباحك مصري يقدمه الإعلامي هشام عاصي.

خامسا: في البرامج الخامس، من القلب للقلب تقدمه الإعلامية إيمان رياض.

سادسا: في البرامج السادس، علموا أولادكم القرآن يقدمه الشيخ أحمد نعينع والشيخ وائل الجعبري.

سابعا: في البرامج السابع، أشرف يقدمه أيمن يقدمه أيمن وتار.

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