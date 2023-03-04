6 دول أوروبية تدين العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون بالضفة الغربية

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها بإضفاء الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

و استنكر وزراء الدول الست ، في بيان مشترك صدر اليوم السبت، بالقتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين على أيدي المستوطنين، ودعوا إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومحاكمتهم.

ويأتي هذا التصريح غير المسبوق بعد تصاعد الاعتداءات الوحشية على المواطنين من قبل المستوطنين ، لا سيما في بلدة حوارة قبل أيام، و التصريحات التي أدلى بها وزير في حكومة الاحتلال تطالب بمحوها من على الخريطة.

وكتب الوزراء الأوروبيون "نكرر معارضتنا الحازمة لجميع الإجراءات الأحادية التي تهدد حل الدولتين ، بما في ذلك في مجال النمو الاستيطاني".

كما حثوت حكومة الاحتلال على التراجع بحزم عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على المستوطنات العشوائية.