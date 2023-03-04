كيف نجحت خطة تشافي في دفاع برشلونة؟

نجح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، اليوم السبت، في إعادة قوة الفريق الدفاعية لسابق عهدها بعد فترة من التخبط.

ويُشار إلى أنه لم تهتز شباك البارشا هذا الموسم سوى 8 مرات، ما جعله صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة.

ويتفوق فريق البارشا بفارق هائل عن أقرب ملاحقيه، وهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اللذين استقبلا 18 هدفا في 23 مباراة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "إن هذا التحسن الدفاعي الملحوظ جاء رغم استخدام تشافي عدد هائل من المدافعين هذا الموسم".

وأشارت الصحيفة، إلى اعتماد مدرب رشلونة الإسباني على 29 لاعبا مختلفا في الخط الخلفي، فيما عوّل على 13 ثنائية مختلفة في قلب الدفاع.

وحققت معادلة تشافي ثمارها جليا، ليخرج الفريق بشباك نظيفة في 20 من أصل 37 مباراة رسمية خاضها بكافة البطولات، آخرها أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعد جولي كوندي، أندريس كريستينسن، إيريك جارسيا وماركوس ألونسو، الأكثر استخداما من جانب مدرب برشلونة، ومعهما جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله بنهاية العام الماضي