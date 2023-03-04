تردد أهم قنوات الطبخ في شهر رمضان 2023- تردد قنوات شيف رمضان 2023- مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص الكثير من النساء على متابعة قنوات الطبخ لمعرفة أصناف جديدة للطعام، حيث تحرص الكثير منهن على إضافة أكلات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، فيبحثن عن تردد قنوات الطبخ رمضان 2023 التي تقدم برامج للطبخ ووصفات لأشهى الأكلات، مع شرح طريق التحضير خطوة بخطوة وتوضيح جميع المكونات الخاصة بها لذا تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض تردد أهم قنوات الطبخ في شهر رمضان 2023- تردد قنوات شيف رمضان 2023

تردد أهم قنوات الطبخ في شهر رمضان 2023

تبحث الكثير من السيدات عن تردد قنوات الطبخ رمضان 2023 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك للاستعداد لشهر الخير وتحضير أشهى الوصفات على مائدة الإفطار كل يوم في شهر رمضان المبارك.

تردد قنوات الطبخ رمضان 2023

هناك العديد من القنوات التي تقدم برامج طبخ، والتي يتابعها الكثير من محبي الأكل، ومنها قناة CBC Sofra، حيث يمكنك تحميل هذه القناة من خلال البحث في تردد قنوات الطبخ رمضان 2023 حيث نجد الترددات لها كالتالي:

التردد: 11488

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الطبخ بانوراما فوود رمضان 2023

كما يمكنك متابعة برامج الطبخ الخاصة بقناة PNC Food من خلال هذه البيانات:

التردد: 12341 – 12343.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الطبخ ست البيت 2023

تردد قنوات طبخ مصرية 2023

تعتبر قناة تيستي فود من أشهر قنوات الأكل المصرية، والتي يمكن مشاهدتها من خلال تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام هذه البيانات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

لتحميل قناة ست البيت الخاصة ببرامج الطبخ، يمكنك استخدام هذه البيانات:

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات طبخ جزائرية جديدة في رمضان

من المعروف أن قناة سميرة TV هي قناة جزائرية خاصة ببرامج الطبخ والمرأة، يمكنك متابعتها من خلال استخدام هذه البيانات:

التردد: 12361.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي V.

إليك تردد قنوات الطبخ رمضان 2023

هناك بعض قنوات الأجنبية المتخصصة في تقديم برامج الطبخ أيضًا، مثل قناة Food Network، يمكنك تحميلها من خلال البحث في تردد قنوات الطبخ رمضان 2023 كالتالي:

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ترددات قنوات برامج الطبخ في رمضان 2023

من أهم القنوات التي تقدم فقرات وبرامج طبخ في شهر رمضان الكريم ما يلي:

قناة شيف للطبخ: التردد 12303، الاستقطاب أفقي H، تصحيح الخطأ 3/4، الترميز 27500.

فود نيتورك: التردد 12073، الترميز 27500، الاستقطاب أفقي H، تصحيح الخطأ 2/3.

فتافيت: التردد 10930، الترميز 27500، الاستقطاب أفقي H، تصحيح الخطأ 2/3.

قناة صحتي: التردد 11646، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

برنامج علاء الشربيني في رمضان 2023إليك تردد قنوات الطبخ رمضان 2023

يقدم الشيف علاء الشربيني برنامج لقمة هنية علي قناة النهار لتقديم العديد من وصفات الأكلات طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 .

من المقرر أن تكون مواعيد إذاعة البرنامج على قنوات النهار كالتالي:

النهار 1: 1.30 مساءً، والإعادة الساعة 7 صباحًا.

قناة النهار 2: 3.30 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا.

برنامج مروة الشافعي في رمضان 2023

إليك تردد قنوات الطبخ رمضان 2023

من المقرر إذاعة برنامج أكلة بيتي للشيف مروة الشافعي في شهر رمضان الكريم لهذا العام على قنوات النهار،

ولكن لم يتم الإعلان عن مواعيد إذاعة البرنامج بعد. يمكنك متابعة قنوات النهار من خلال استخدام هذه البيانات:

قناة النهار One

تردد 11488.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة النهار One+2

تردد: 11430.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.