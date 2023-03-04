المرصد العربي لحقوق الإنسان يُشيد بتقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، اليوم السبت، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في شأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المرصد، في بيان له ، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي "القوة القائمة بالاحتلال"، دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والشعب الفلسطيني بقتل المئات بالذخيرة الحية وبالقصف المدفعي والصاروخي فضلا عن تهجير المئات وبناء المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الانسانية والدولية، ما يعد مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنها تُعرقل أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات بالغة الدقة.

وشدد، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بواجباتهم، واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي، والاطلاع بمسئولياته، تجاه الممارسات الممنهجة الاحتلال "الإسرائيلي" وإدانة التكتيكات المتواصلة لقمع حريات الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال ولسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المرصد، على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني.

وأعرب، عن قلقه حيال تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتي تزايدت في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار ويعرقل اي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية.