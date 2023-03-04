مهجة القدس: الأسير المجاهد محمود ملش يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ اليوم السبت 4/3/2023 أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمود مراد محمود ملش (21 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 28 شهرًا و17 يومًا.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/10/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حيازة سلاح وإلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود ملش ولد بتاريخ 15/11/2001م؛ وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني أمضى خلاله ثمانية أشهر، وأُفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمود ملش وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.