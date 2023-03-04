الاحتلال يواصل عزل الأسير القائد محمد نايفة منذ نحو أربعة شهور

قال نادي الأسير إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل القائد الأسير محمد نايفة (ابو ربيعة)، منذ نحو أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن (أيالون) في ظروف قاسية وصعبة.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الأسير ابو ربيعة، نفّذ خطوات احتجاجية رفضًا لاستمرار عزله، وكان من بينها الإضراب لعدة أيام، ولم تكتف إدارة السّجون بعزله، بل وفرضت بحقّه (عقوبات) إضافية ردًا على خطواته الاحتجاجية.

وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو ربيعة، نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن "مجدو" في الـ17 من تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن (جلبوع) ثم إلى زنازين عزل (أيالون- الرملة).

يُشار إلى الأسير ابو ربيعة تعرض للعزل والقمع عدة مرات، كما وتعرضت عائلته للتنكيل، من خلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنزله، واعتقال نجله الذي أفرج عنه لاحقًا.

من الجدير ذكره، أنّ الأسير ابو ربيعة من طولكرم، معتقل منذ 20 عامًا، ويقضي حُكمًا بالسّجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.