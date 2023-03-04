الجهاد الإسلامي تستذكر العملية الاستشهادية للبطل الشهيد رامز عبيد

استذكرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت 4/3/2023، العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها المجاهد الشهيد رامز عبيد ابن خانيونس الباسلة ، أحد فرسان القوى الإسلامية المجاهدة "قسم" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي آنذاك.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي:" إننا نستذكر هذه العملية البطولية بدافع الإصرار على الاستمرار في قتال العدو الصهيوني المجرم ، وتحرير أرضنا، فلا مساومة على وصايا الشهداء وارثهم الجهادي العظيم، ولا تفريط بنهجهم الأصيل ."

وأضاف:"رحم الله الشهيد البطل رامز عبيد الذي سيبقى راية خفاقة ونهجاً لا يخبو أثره بإذن الله." .

وتوجه سلمي، بالتحية لأبطال المقاومة المقاتلين في جنين ونابلس وأريحا والقدس وكل مدن الضفة الثائرة وللشباب المنتفض، الرحمة لشهداء شعبنا والتحية لأسرانا وجرحانا.

وعاهد سلمي، أن تواصل الحركة المجاهدة وذراعها العسكري سرايا القدس وتشكيلاتها المقاتلة في غزة والضفة وعلى امتداد فلسطين والشتات وأن تواصل نهجها وأن يبقى سلاحها مشرعاً في وجه العدو الصهيوني .