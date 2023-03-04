الجهاد تزور ذوي الشهيد معالي والمحرر حنيني في رام الله

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عائلة الشهيد المجاهد طارق معالي، في بلدة كفر نعمة شمال غرب محافظة رام الله المحتلة.

واستذكر وفد الحركة خلال الزيارة السيرة العطرة للشهيد معالي الذي ارتقى إثر إطلاق مستوطن حاقد النار عليه خلال دفاعه عن أهالي بلدته من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأكد القيادي المحرر أحمد نصر، خلال كلمة له على ضرورة التمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية للدفاع عن حقنا من بطش الاحتلال وقطعان المستوطنين ورد اعتداءاتهم بحق المدنيين العزل.

واعتبر القيادي نصر أن كتيبة جنين وكتيبة نابلس وجميع القوى والمجموعات المسلحة في الضفة الغربية التي تقاوم الاحتلال هي الخيار الأصوب لكل مواطن حر وشريف في فلسطين.

بدوره رحب والد الشهيد معالي بوفد الحركة، مشيداً بالدور البارز لحركة الجهاد الإسلامي في إبقاء شعلة المقاومة والجهاد، والبقاء على العهد والوفاء لدماء الشهداء، والتمسك بنهج الوحدة الوطنية.

في ذات السياق، زار وفد الحركة الشيخ المحرر حكمت عدنان الحنيني في المستشفى للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، ويعد من الرعيل الأول ومن الشخصيات الاعتبارية في رام الله.