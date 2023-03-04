الأراضي المحتلة: مقتل رجل أعمال

قُتل رجل الأعمال رشدي البحيري (50 عامًا)، بعد منتصف الليلة الماضية، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الأراضي المحتلة عام 1948.

ونُقل البحيري إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بعد إصابته، وكانت حالته حرجة جدا، وبعد أن وصل، أُعلن وفاته.

وكانت جريمة القتل ما قبل الأخيرة، مقتل الشاب إدريس جبريل عكاشة (19 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت داخل منزله في حي الجواريش بمدينة الرملة، فجر الأربعاء.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 23 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.