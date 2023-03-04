مصرع 4 أشخاص وفرار 40 ألفاً نتيجة الفيضانات بماليزيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وفرّ نحو 40 ألف شخص من منازلهم، نتيجة الفيضانات التي ضربت جنوب ماليزيا، خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في ماليزيا قولهم: "إن فيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة".

وبدورها، قالت السلطات المحلية : "إن منطقة جوهور هي الأكثر تضررا، إلا أن الفيضانات اجتاحت ولايات أخرى، وتسببت في نزوح المئات".

وفي ذات الإطار، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية، من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة معظمها في الولايات الجنوبية.

جدير ذكره أنه غالباً ما تتكرر الفيضانات في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من تشرين الأول إلى آذار/ مارس الحالي.