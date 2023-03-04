هبوط عملة البيتكوين بنسبة 5%

هبطت عملية البيتكوين الرقمية، وهي العملة الأشهر في العملات الرقمية المتداولة حول العالم، بنسبة 5%، وفي أكبر هبوط منذ فترة من الزمن.

جاء ذلك في أعقاب الانخفاض الذي شهدته أكبر 10 عملات رقمية إضافية انخفاضًا مشابهًا لبيتكوين وإيثريوم بفعل الأزمة التي عايشها السوق.

وكانت قد أعلنت معظم البورصات، الخميس الماضي، تعليق العمل المرتبط بـ "سيلفر غيت" مؤقتًا.

كما وشهدت أسواق العملات الرقمية تراجعات قوية، و"فوضى عارمة"، الخميس، واستمرت أمس الجمعة، حيث انخفض كل من بيتكوين وإيثريوم بحوالي 5٪، وشمل التراجع تعاملات بنك التشفير "سيلفر غيت"، الذي انخفض سهمه بنسبة 58٪ في ساعات قليلة.

قيمة البيتكوين

وتستمر قيمة العملة الورقية البيتكوين بالتراجع، حيث سجلت، أمس الجمعة، انخفاضًا بنسبة 4.8% خلال 24 ساعة، ما يعني بنسبة 6% خلال أسبوع، وبلغت مستويات الـ 22.3 ألف دولار، وسط موجة من عدم اليقين حيال بنك "سيلفر جيت" الصديق للعملات الرقمية.

وفي حال نجحت محاولات البيتكوين الاختراق، يتوقع ارتفاع سعره إلى نحو 27000 دولار، حيث أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية تقدر بـ 1.02 تريليون دولار.