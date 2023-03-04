سرايا القدس-مجموعات قباطية: استهداف قوات الاحتلال في البلدة بشكل مباشر بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، صباح اليوم السبت 4-3-2023، تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.
وقالت سرايا القدس- مجموعات قباطية، في بيان لها: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا سـ03:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ"
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس- مجموعات قباطية
بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا سـ03:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.
وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد
سرايا القدس - مجموعات قباطية
السبت - 4 مارس 2023م