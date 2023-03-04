سرايا القدس-مجموعات قباطية: استهداف قوات الاحتلال في البلدة بشكل مباشر بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، صباح اليوم السبت 4-3-2023، تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- مجموعات قباطية، في بيان لها: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا سـ03:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ"

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس- مجموعات قباطية

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا سـ03:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد

سرايا القدس - مجموعات قباطية

السبت - 4 مارس 2023م