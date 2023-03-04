وسط تدهور وضعه الصحي... القيادي عدنان يواصل إضرابه في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت 4-3-2023، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وأفاد نادي الأسير، أن الأسير الشيخ عدنان يقبع في زنازين معتقل "الجلمة" ويعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

وقال نادي الأسير، الخميس:" إنّ الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة / جنين، والمضرب عن الطعام منذ (26) يومًا رفضًا لاعتقاله، يواجه ظروف عزل قاسية في زنازين معتقل (الجلمة)، منذ اعتقاله في الخامس من شباط المنصرم."

وأكّد، أنّه يواجه تدهورًا مستمر على وضعه الصحيّ، مع مرور نحو شهر على إضرابه، إضافة إلى مواجهته لضغوط وتضييقات كبيرة، ومنها النقل المتكرر للتحقيق، والتفتيش المتكرر لزنزانته المجردة من أي شيء.

وأشار النادي، إلى أنّه وإلى جانب إضرابه، فإنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوص الطبيّة، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

جدير ذكره أنه تعرض الأسير عدنان للاعتقال ثلاث عشرة مرة في سجون الاحتلال، أمضى خلالها 8 سنوات، وخاض عدة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وأعلن الأسير القيادي عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 28 يوماً، حيث داهمت منزله وعبث بمحتوياته قبل اعتقاله.

ومؤخراً، وجه الشيخ القيادي خضر عدنان رسالة لأهل بلدة حوارة وأهلنا في مدينة نابلس، قائلًا: "سلامي الحار إلى الأهل في بلدة حوارة عوضهم الله خيرًا على حرق منازلهم وتخريبها وحرق مركباتهم، إن ما حدث في حوارة يؤكد أننا أمام كيان عصابات كلهم قتلة عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير، كلهم يريدون قتلنا، إن هذا الإجرام هو عمل منظم يقول إن هناك تبادلا بالأدوار ليلًا ونهارًا بين من يلبس البزة العسكرية ومن يلبس القلنسوة وكلهم قتلة". وأضاف قائلًا: "سلامي لأهلنا في نابلس ودعوتي لكل أبناء شعبنا وكل الأحرار أن يؤموا بلدة حوارة والقرى المجاورة، وعدم تركهم فريسة الاستيطان ولا نامت أعين الجبناء، هل سمعت قممهم وجعنا وحرق منازلنا في حوارة، وقتلنا في مجزرة نابلس وقبلها في مجزرة جنين؟ هل سمعوا وجعنا؟ هل شموا رائحة الدخان والموت وحرارة الدم المتدفق من أطفالنا وشيوخنا الشهداء؟ ولكن ماذا نفعل لمن أعمى الله بصيرته؟ يا وجعتنا فيك يا نابلس يا جبل النار، يا أملنا فيك يا فلسطين وكل الأحرار، يا وعد الله، يا غوث الله، يا نصر الله، يا رحماته، يا شافي الصدور".

ويُشار إلى أن القيادي الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.