مصرع 17 شخصا إثر حريق اندلع بمحطة لتخزين الوقود في اندونيسيا

لقي 17 شخصا مصارعهم وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، من جراء حريق اندلع في مستودع وقود تديره الدولة، قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش، دودونغ عبد الرحمن، للصحافيين، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الساعة الثامنة مساء، في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وقال حاكم جاكارتا، هيرو بودي هارتونو، في حديث متلفز "حاليًا، هناك 14 قتيلا"، و42 جريحًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحالة حرجة، ليتم الإعلان لاحقا عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 17.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، بحسب دودونغ عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.

وقال رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في جاكرتا، ساتريادي جوناوان، إن الحريق نتج عنه عدة انفجارات وامتد بسرعة إلى المنازل السكنية، ما تسبب في مصرع 17 شخصا، بينهم طفلان.

وأسفر الحادث عن إجلاء الآلاف، على خلفية وجود المحطة في منطقة مكتظة بالسكان، في حي تاناه ميراه شمال جاكارتا ووصف المسؤولون الحريق بأنه "كبير"، ووقع في المحطة التي توفر 25% من احتياجات إندونيسيا من الوقود.

وقال مسؤولو الإطفاء إن ما لا يقل عن 260 إطفائيا و52 مركبة إطفاء يكافحون لاحتواء الحريق.

وأظهر فيديو للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، بينما ملأت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود واللهب السماء.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول محلي، قوله إن التحقيق الأولي "أظهر أن الحريق اندلع على خلفية تحطم خط أنابيب أثناء هطل أمطار غزيرة، وربما حدوث صاعقة".

وأكد أن الحريق "لن يعطل إمدادات الوقود في البلاد"، بحسب المصدر نفسه.