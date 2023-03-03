مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، مساء يوم الجمعة، أن مستوطنين قاموا بمهاجمة، منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد دغلس بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.

وأضاف دغلس بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة ظهرا على شارع حوارة الرئيسي، ما أدى الى تحطيم زجاج إحداها.

وأعلن المسؤول، في وقت سابق، تسجيل نحو ثلاثمئة اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات حوارة وبورين وعصيرة جنوب مدينة نابلس.