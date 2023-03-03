بالصور قوات الاحتلال تعتدي على مسيرة لمتضامنين "إسرائيليين" جنوب نابلس

هاجمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، مسيرة لمتضامنين "إسرائيليين" جنوب نابلس، واعتدت على بعضهم.

وحسب المصادر المحلية، فقد قمعت قوات الاحتلال المسيرة التضامنية مع أهالي البلدة والتي شارك فيها إسرائيليون يهود، وعدد من الفلسطينيين من داخل أراضي الـ48، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، واعتدت على بعضهم بالضرب.

كما حمل المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية، واليافطات واللافتات المناهضة للاحتلال والمنددة بجرائمه.

وصباح اليوم منع الاحتلال عددا آخر من النشطاء "الإسرائيليين" والأجانب، من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع أهلها، عقب العدوان الذي شنه المئات من المستوطنين الإرهابيين المدججين بالسلاح، على البلدة حوارة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.







ب