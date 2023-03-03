عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة نحو 25 مواطنًا خلال المواجهات في بلدات بيتا وبيت دجن وحوارة.

وفي قلقيلية، أصيب العشرات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من فائق أحمد بني عودة (٢٧ عاما)، وشاهين جلال بشارات (٢٦ عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في طمون جنوب طوباس.

وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في خيمة الإسناد حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وحسب المصادر المقدسية، فقد داهم جنود الاحتلال خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، واعتدوا على المصلين، وأبعدتهم عن المكان بالقوة.



يتبع..