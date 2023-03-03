البرلمان العربي يطالب بالتدخل لوقف عنف "إسرائيل" ضد الفلسطينيين

استنكر البرلمان العربى التصريحات العنصرية التحريضية الصادرة لوزراء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس، والقرارات الصادرة بانزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، في خطوات متلاحقة وغير مسبوقة وخطيرة تهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

ودعا البرلمان العربى، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما طالب بوقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة، وضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف وميليشيات المستوطنين.

وجدد البرلمان العربى، مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، والتحريضات الفجة اللامسؤولة الصادرة من وزراء متطرفين في حكومة اليمين المتطرفة، والتي تحض على الكراهية وتزيد الاحتقان وتسهم في زيادة وتيرة اعتداءات ميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.