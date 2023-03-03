"حزب الله" يزف أحد قادته الذي توفي بعد صراع مع المرض

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الجمعة 3-3-2023، القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير ’الحاج صالح’.

وقال "حزب الله" في بيان مقتضب صادر عنه: "تزف ‎المقاومة الإسلامية فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير "الحاج صالح" من بلدة الخرايب جنوب لبنان، والذي ارتقى بعد صراعِ مع المرض".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا - صدق الله العليُّ العظيم

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزف ‎المقاومة الإسلامية فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير "الحاج صالح" من بلدة الخرايب جنوب لبنان، والذي ارتقى بعد صراعِ مع المرض.