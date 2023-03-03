"حزب الله" يزف أحد قادته الذي توفي بعد صراع مع المرض

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الجمعة 3-3-2023، القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير ’الحاج صالح’.
وقال "حزب الله" في بيان مقتضب صادر عنه: "تزف المقاومة الإسلامية فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير "الحاج صالح" من بلدة الخرايب جنوب لبنان، والذي ارتقى بعد صراعِ مع المرض".
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا - صدق الله العليُّ العظيم
بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج أسد محمود الصغير "الحاج صالح" من بلدة الخرايب جنوب لبنان، والذي ارتقى بعد صراعِ مع المرض.