بلدية غزة: جهود الإطفاء مستمرة للسيطرة على حريق مكب نفايات "جحر الديك"

أكد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك ببلدية غزة، عبد الرحيم أبو القمبز، أن البلدية وصلت لمكان حريق مكب نفايات جحر الديك بشكل سريع لحظة الحدث لمعاينة الموقف، وقامت بجلب كافة معدات البلدية التي تعمل بالصرف الصحي للإطفاء والسيطرة على الحريق.

وأشار أبو القمبز في تصريحات صحفية، إلى أنه قامت البلدية بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية وكل الجهات بالدفاع المدني ووزارة الأشغال لجلب كميات من الطين، لأن عمليات إخماد النار بالرمال والطين بواسطة الكباشات أكفأ من طرق أخرى" .

وأضاف قائلاً: "بدأنا بالعمل صباح اليوم في ساعة مبكرة، ومنذ الساعة السابعة صباحاً، مؤكداً على الاستمرار في جهود الحد من النيران والسيطرة على الحريق".

وتابع أبو القمبز قائلاً: "لن نغادر المكان نهاراَ أو ليلاَ حتى نخمد هذا الحريق لأن الأمر خطير والدخان المنبعث بالهواء بفعل الحريق ملوث ويضر بصحة المواطنين وينتج عنه أمراض صدرية وصحية خطيرة" .

واردف قائلا: "المكب فقير للمعدات المتخصصة التي تعمل فيه، حيث لدينا بلدوزر (جرافة) واحدة، موديل قديم إذ شارف عمرها على 53 عاماً، تعمل بتقطع كبير، ونجد صعوبة بالسيطرة على فرد وكبس وتغطية النفايات" لافتاََ؛ بأن التغطية هي أساس العمل حتى تمنع اشتعال الحريق".

وأضاف أبو القمبز : "بعد انتهاء دوام عمال مكب النفايات الساعة الثالثة عصراَ ومغادرة المكان، قام احد الحراس بالمكان بالاتصال بادارة المكب وأبلغ بوجود اشتعال سريع بالجانب الشرقي المحاذي للشريط الحدودي، والبعيد عن منطقة العمل اليومي بحدود ٧٠٠ متر" .

وقال :" أن البلدية تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الحريق الذي نشب، أمس الخميس، بمكب نفايات جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة".