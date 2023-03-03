سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حيث وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الجديدة بخصوص أسعار الذهب بالتعاملات الفورية ، ونريد قبل أن نشرح لكم تلك الأسعار أن ننوه إلى أنها قد تختلف من محال لآخر بشيء بسيط جدًا وكل ما عليكم الان هو المتابعة في المواصلة حتى النهاية .

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 3-3-2023

جاء سعر الذهب عيار 21 في دمشق عند مستوى شراء: 385,000 ، و مبيع: 389,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 387,000 ليرة .

جاء سعر الذهب عيار 21 في حلب عند مستوى شراء 385,000 ، ومبيع: 389,000 ، وكان الاغلاق السابق قد وصل : 387,000 ليرة .

جاء سعر الذهب عيار 21 في ادلب عند مستوى شراء 379,000 ، مبيع: 385,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 383,000 ليرة .

جاء سعر الذهب عيار 21 في الحسكة فقد وصل عند مستوى شراء 379,000 ، ومبيع: 384,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل 382,000 ليرة .

أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 عند مستوى بيع 312,857 وشراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

سعر عيار 12 عند مستوى بيع 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

سعر الاونصة عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

سعر الكيلو عند مستوى بيع 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو الآتي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 عند مستوى 149,054 ليرة ما يعادل 59.33 دولار .

سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 136,634 ليرة ما يعادل 54.39 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 عند مستوى 130,425 ليرة ما يعادل 51.92 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 عند مستوى 111,792 ليرة ما يعادل 44.50 دولار .

سعر الذهب عيار 14 عند مستوى 86,949 ليرة ما يعادل 34.61 دولار .

سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 74,527 ليرة ما يعادل 29.67 دولار .

اسعار أوقية الذهب عند مستوى 4,635,575 ليرة ما يعادل 1,845 دولار .

اسعار جنيه الذهب عند مستوى 1,043,402 ليرة ما يعادل 415.35 دولار .

اسعار كيلو الذهب عند مستوى 149,053,856 ليرة ما يعادل 59,334 دولار .

وفي نهاية المقالة التي جاءت بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .