تفاصيل إهانة تشافي لنجم الريال مدريد.!

دخل مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، في مشادةٍ كلامية مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال مباراة الفريقين، أمس الخميس، بملعب سانتياجو برنابيو.

وكان قد حل فريق البارسا ضيفا على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لينجح في إسقاط صاحب الأرض بهدف دون رد.

وفي المباراة، دخل تشافي في مشادة مع الإسباني داني كارفاخال، ظهير الفريق الملكي، على خط التماس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مدرب فريق برشلونة سخر من مواطنه قائلا "أنت ذكي"، وذلك بعد تدخله على أحد لاعبي فريقه.

لم يكتف المدرب تشافي بذلك، بل قرر إهانة اللاعب كارفاخال قائلا "سخيف.. أنت أحمق وسخيف"، حيث رصدت عدسات الكاميرات ما قاله تشافي، لكنها لم تُظهر رد الظهير الإسباني عليه.

وتصافح الثنائي بعد انتهاء المباراة بفوز الفريق الكتالوني، ليؤكدا أنها مجرد مشادة عابرة وانتهت في وقتها.

جدير ذكره أن إياب نصف نهائي كأس الملك سيقام بملعب "سبوتيفاي كامب نو" مطلع أبريل/ نيسان المقبل.