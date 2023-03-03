شعبية ماكرون الأدنى منذ 3 سنوات..!

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصلت لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات لأول مرة.

ويستدل من الاستطلاع الذي أُجري مؤخراً، أن شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون هي الأدنى منذ 3 سنوات، بالإضافة لتراجع شعبية رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

وكانت أجرت شركة الأبحاث والاستشارات "إيسبوس" الاستطلاع ونشرت نتائجه في صحيفة "لوبوان"، أول من أمس الأربعاء، حيث كشف الاستطلاع أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.

وأظهر الاستطلاع أنه تراجعت شعبية رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بمقدار 7 نقاط، حيث انخفضت إلى 27 بالمئة، وفقًا للاستطلاع.

وفي ذات الإطار، تصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وبحسب الاستطلاع، ترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.