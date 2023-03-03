القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 3-3-2023

جاءت أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 3-3-2023، دون تغيير يذكر على أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق وكافة التغييرات التي تطرأ عليها.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 3-3-2023، كما يلي: