مصرع شاب من طولكرم في الداخل المحتل

لقي شاب مصرعه، مساء أمس الخميس، جراء تعرضه لحادث عمل في مدينة الطيبة في الداخل المحتل عام 48.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب محمود عليان من قرية كفر جمال جنوب طولكرم بالضفة المحتلة، توفي متأثرا بحراحه الحرجة التي أصيب بها إثر سقوط جسم ثقيل عليه، أثناء عمله بمصنع في مدينة الطيبة بالداخل المحتل.

جدير ذكره أنه تكثُر حواث وفاة العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل نتيجة العديد من الأسباب.

ويتزامن ذلك مع زيادة حالات الوفاة وعمليات القتل المنتشرة في الداخل المحتل بفعل تقاعس قوات الاحتلال عن وضع حد للجريمة المنظمة هناك.