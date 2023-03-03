الطقس: أجواء صافية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-03-03، أن يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام 4 درجات مئوية.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت: 2023-03-04

يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .