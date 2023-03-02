بالفيديو الصحة: استشهاد فتى واصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

استشهد، مساء اليوم الخميس، فتى فلسطيني وأصيب آخرين برصاصة في الظهر أطلقها قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بزعم تنفيذ عملية طعن ضد مستوطنين في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى محمد نضال سليم (١٥ عامًا) من سكان بلدة عزون شرق قلقيلية، وأصيب اثنين آخرين بينهم حالة حرجة بالصدر.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وردت أنباء عن عملية طعن وقعت في قرية الفندق، حيث وصل فلسطيني إلى المكان وقام بطعن مستوطن وانسحب من المكان"، وفق زعمه.

يشار إلى أن قرى ومدن في الضفة تشهد تصاعداً من المواجهات مع جيش الاحتلال بعد اقتحامها، تخلف ارتقاء شهداء واصابات وتدمير لممتلكات المواطنين.

صورة الشهيد الفتى: محمد نضال سليم