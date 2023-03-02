رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو بكاس ملك اسبانيا HD

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو الاسباني في نصف نهائي بطولة كأس ملك اسبانيا اليوم الخميس 2-3-2023 ، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية تنطلق هذه المباراة التي يستعد الملايين من الأشخاص من المتابعين وعشاق الكرة المستديرة من مختلف أنحاء دول العالم في مشاهدة مباراة كلاسيكو الاسباني وهو بين ريال مدريد وبرشلونة وفي المقابل سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة التي تذاع على قنوات بين أن سبورت واس اس سي الرياضيتين حيث وضعنا لكم إلى جانب هذا الامر تردد القناة وتشكيلة المتوقعة ويريد كلاهما تحقيق الفوز للتأهل إلى النهائي وكل ما عليكم الان هو المواصلة في المتابعة .

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الخميس

وحرصنا بكل حرص شديد في وضع رابط مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في نصف نهائي ملك اسبانيا 2023 ويمكن لكم الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا وهو موقع ايجي بست كما ويمكن لكم التعرف على تشكيلة الفريقين .

كما ويمكن للجميع الان التعرف على توقيتها ، حيث تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والعاشرة بمصر والسودان وفلسطين والحادية عشرة بالسعودية والامارات وقطر .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

وبعد المعلومات الماضية التي تخص التوقيت ورابط البث ، ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد ضد برشلونة الرسمية وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم من تشكيلة ريال مدريد: فالفيردي وبنزيما وفينيسيوس .

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم: توني كروس وكامافينجا ومودريتش .

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من : ناتشو وميليتاو وروديجر وكارفخال .

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى كل من اللاعب: كورتوا .

بث مباشر الكلاسيكو الاسباني اليوم HD

وعلى ملعب سنتياغو برنابيو يلعب الفريقين مباراتهم حيث بدأ المتفرجون في الوصول إلى ملعب ، والآن تتعرفون على تشكيلة فريق برشلونة ضد ريال مدريد وهو على النحو التالي :

أولا: وفي مركز الهجوم فقد ضم كل من : رافينيا دياز، أنسو فاتي، جافي (فيران توريس).

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من: فرانك كيسييه، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندور بالدي.

رابعا: يتولى في حراسة المرمى كل من : تير شتيغن.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

كما ونشير لكم في هذه الفقرات إلى تردد القنوات الناقلة من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر وهي قناة SSC الرياضية وهي على النحو التالي :

آخر خمس مواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة رايكم من بيفور غداً؟؟ pic.twitter.com/KHsKJkbOad — SALEH (@14__saL) March 1, 2023

مشاهدة كلاسيكو الاسباني على قناة ssc sport

ووضع لكم فريق الموقع في هذه الفقرة تردد قناة اس اس سي الرياضية ssc sport على النايل سات بجودة HD والتي خلالها تشاهدون مشاهدة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر وهو على النحو التالي :

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 12418 12523 الاستقطاب عمودي (V) عمودي (V) الترميز 27500 27500 تصحيح الخطأ 5/6 5/6 الجودة HD HD

تردد قناة ssc sport السعودية عربسات الجديد 2023 HD

القمر الصناعي عرب سات تردد قناة اس اس سي والأستقطاب 12418 (عمودي – V). معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. الجودة HD.

وبعد أن انتهينا من نشر هذه المقالة التي تحدثنا بها حول بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو الاسباني في نصف نهائي ملك اسبانيا اليوم الخميس 2-3-2023 نود أن نشكركم على متابعكم لموقعنا ومع اجمل وامتع المشاهدات لها .