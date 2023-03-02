مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص جنوب نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الخميس2/3/2023م ، قوة من جيش الاحتلال قرب مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية:" إن عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب مستوطنة ايتمار القربية من قرية روجيب جنوب نابلس"، مبينة أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف حتي اللحظة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.