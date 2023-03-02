مسؤول بوزارة التنمية يوضح: هل سيتم صرف شيكات الشؤون قبل شهر رمضان..؟

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون اليوم الخميس 2/3/2023، أن الوزارة تسعى لصرف شيكات

وعزا المدهون عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لقيام الاحتلال باقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة التي تستلمها السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على ملف صرف مخصصات الشؤون للأسر المستورة بقطاع غزة والضفة الغربية، قائلاً:"نسعى جاهدين أن تُصرف قبيل شهر رمضان المبارك ولا موعد محدد حتى الآن."

وتابع::"نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على صرف مساعدات نقدية وطرود غذائية وقسائم شرائية لعشرات آلاف الأسر خلال شهر رمضان."

ويستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، وتُصرف بمبالغ مختلفة وفق محددات مُعلنة.

وأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، بأن التكتل الأوروبي حوّل لوزارة المالية الفلسطينية مساهمته بمخصصات الشؤون الاجتماعية للدفعة الأولى من عام 2023.

وتبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي 50% من الدفعة المخصصة لمساعدة الأسر الفقيرة ضمن البرنامج الوطني للشؤون الاجتماعية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يدفع (50%) من قيمة المخصصات "والمبلغ المتبقي تتكفل به الحكومة الفلسطينية".