تفسير حلم الحفرة في الأرض للمتزوجة لابن سيرين والنابلسي، الحفر في الأرض يتم لاستخراج شيء ما أو لدفن شيئا أخراً، أو لزراعة شتلة أو شجرة أو حفر بئر مياه، وهو يأتي في المجال الطبيعي، لكن أن يرى الشخص أنه يحفر في الأرض في المنام فهو له عدة دلالات للمرأة المتزوجة والعزباء والمطلقة أيضا، نستهل مقالتنا في الحديث عن رؤية السيدة المتزوجة نها تحفر حفرة في المنام، حيث يدل ذلك على وفرة المال والمنفعة إن كان التراب جافاً، أما إن رأت المرأة المتزوجة أنها تحفر حفرةً في البيت فهي تخفي أمراً عن أهل بيتها أو تكون سبباً لخلاف وفتنة أو مشاكل بين أفراد أسرتها أو أسرة زوجها." والله تعالى أعلى وأعلم".

تفسير حلم الحفرة في الأرض للعزباء لابن سيرين

تفسير حلم الحفرة في الأرض للعزباء لابن سيرين، وقد ترى الفتاة العزباء في منامها أنها تحفر حفرة في الأرض سواء بيدها أو بآلة حفر، وهو ما تستغربه تلك العزباء عند استيقاظها، ذلك الاستغراب والقلق سيدفعانها إلى البحث عن تفسير منطقي لحلمها، لذا سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل رؤية فتاة عزباء أنها تحفر حفرة في منامها، ذلك دلالة إلى أنها ستُخدع في زواجها من شخص سيء يمتلك صفات خبيثة وغير جيدة، أما إن كانت تدرس تلك الفتاة فإن ذلك دلالة على أنها سترسب في تلك المرحلة وعليها بذل الكثير من الجهود. "والله تعالى أعلى وأعلم".

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تفسير حلم الحفرة في الأرض للمطلقة

تفسير حلم الحفرة في الأرض للمطلقة، أما في حال رأت السيدة المطلقة أنها تحفر حفرة في منامها فذا الحلم له دلالات تختلف عن الفتاة العزباء أو السيدة المتزوجة، إذ يدل ذلك إلى أن تلك المرأة تمر بفترة سيئة تجلب لها البؤس والحزن وهي فترة ستكون مليئة بالمشاكل الكثيرة والصعوبات وستعاني من التغلب عليها لفترات طويلة، وفي حالة إن كانت الحفرة داخل منزلها فذلك يدل على حدوث لها بعض الأزمات المالية والنفسية وربما الصحية، "والله تعالى أعلى وأعلم".

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تفسير حلم حفر الأرض للرجل وخروج مال لابن سيرين

تفسير حلم حفر الأرض للرجل وخروج مال لابن سيرين، أما في رؤية رجل في منامه أنه يحفر حفرة فإن ذلك يدل على سعيه للرزق الحلال والمال الذي يتمكن من خلاله اعالة أسرته، أما في حال اخراج التراب من حفرة في المنام يرمز لجلب الرزق بعد كد وشقاء، أما من يحفر بتراب جاف في المنام قد يدل على مال ورزق، بينما من يحفر في التراب الرطب المبلول في المنام فيدل على المكر" والله تعالى أعلى وأعلم".