تردد قناة SSC1 HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكأس، ما يقارب من مليار يورو ينتظر بدء المباراة المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، التي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل 2 مارس 2023 على ملعب سانتياغو برنابيو، كما أسندت القنوات الناقلة للمباراة التعليق الرياضي للمعلقين فهد العتيبي ومشاري القرني، كما إن هناك العديد من القنوات الناقلة للمباراة سنرفق تردد الأهم منها، إذ يتوقع الجمهور أن يشاهدوا ملحمة كروية من العيار الثقيل، في ظل التنافس القديم المتجدد بين الفريقين الإسبانيين.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الكأس

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الكأس، الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يعد من أهم المباريات التي تلعب على مر العصور لذا فإنه من المؤكد لجمهور الكلاسيكو فإن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 تحمل أهمية كبرى، جماهيريًا ورياضيًا للفريقين، لذلك سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم وتردد قناة SSC الناقلة لمباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي اضغط هنا.

تردد قناة SSC1 الناقلة لمباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

تردد قناة SSC1 الناقلة لمباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة، برشلونة يُعاني من عدة إصابات بين صفوفه الأساسيين أبرزها غياب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ونجم خط الوسط بيدري ورافيينا، وهو ما يدفع المدير الفني للبرشا تشافي هيرنانديز إلى الاستعانة بنجوم الدكة لتعويض الغيابات، كونه يريد الفوز بعد أن تلقى خسارة مفاجئة أمام ألميريا بهدف دون مقابل وهو ما أدى إلى تقليص الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى سبع نقاط بعدما تعادل الملكي مع جاره أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما.

من هو معلق مباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

من هو معلق مباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة، أسندت قنوات اس اس سي الرياضية السعودية مهمة التعليق على مباراة نصف نهائي كلاسيكو كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة إلى إثنين من أشهر المعلقين على مستوى الوطن العربي وهم فهد العتيبي ومشاري القرني، ويتوقع الجمهور أن يشهد البرنابيو موقعة كروية خاصة وأن الأبيض يريد الثأر من الهزيمة التي تلقاها على يد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثية لهدف وحيد.