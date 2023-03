تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو الكأس، يستعد فريق ريال مدريد لمقابلة غريمه التقليدي فريق برشلونة في مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، أذ إنه من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس- الحادية عشر بتوقيت الرياض من مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023، كما إنه من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات SSC1 الرياضية السعودية، كما أسند التعليق على المباراة للمعلق الشهير فهد العتيبي إضافة إلى مشاري القرني، إذ يسعى الفريقان إلى خوض مباراة قوية فريال مدريد يرغب في تعويض خسارته من برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني أما برشلونة ف يريد تعزيز تفوقه على ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي تجمعهما.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الكأس، تُعاني كتيبة مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز من غيابات جوهرية في التشكيل الأساسي، أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي ونجم خط الوسط بيدري، وهو ما يسبب الصداع لزرقاء اليمامة، لأنه يحرص على الفوز في المباراة خاصة بعد الاقصاء من بطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، وخسارة مباراة الليغا أمام ألميريا، لذلك فإنه من المتوقع أن يخوض المباراة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهذا الأسماء، حارس مرمى اللاعب تير شتيغن، وخط دفاع بالدي، كذلك كريستينسن، وأيضا اراخو، و كوندي، أما خط وسط فرينكي دي يونج، بوسكيتش، و جافي، و كيسي، خط الهجوم رافينيا، كذلك توريس.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة بكلاسيكو الكأس، يخوض ريال مدريد مباراته ضد غريمه التقليدي برشلونة وهو يعاني من عدة غيابات مهمة، أبرزهم الظهير الأيمن ميندي، إلا إنه رغم الغياب سيفرض كل قوته للتغلب على برشلونة والثأر منه بعد أن تلقى هزيمة وخطف كأس السوبر الإسباني 2022، لذا سيخوض المدير الفني كارلو أنشيلوتي المباراة بهذه الأسماء، حارس مرمى اللاعب تيبو كورتوا، خط دفاع ناتشو وأيضا إيدير ميليتاو أنطونيو روديجز، و داني كارباخال، أما خط وسط، اللاعب توني كروس، وكامافينجا، مودريتش، خط الهجوم، اللاعب فينيسيوس جونيور، وبنزيما، وفالفيردي.

