سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 2-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في هذا التوقيت وعبر محرك جوجل وغيره من المحركات عن الشبكة العنكبوتية إذ أن الفريق قام وعلى وجه السرعة في اعداد هذه المقالة التي نشرح فيها بشكل مفصل عن أسعار الذهب في سوريا بالتعاملات الفورية ولقد جاءت على النحو التالي :

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 2-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 312,857و شراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

عيار 12 بيع وصل عند مستوى 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .





سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

وحصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 جاءت 148,569 ليرة وو59.13 دولار .

سعر الذهب عيار 22 جاءت 136,189 ليرة و54.20 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 جاءت 130,001 ليرة و 51.74 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 جاءت 111,428 ليرة و 44.35 دولار .

سعر الذهب عيار 14 جاءت 86,666 ليرة و 34.49 دولار .

سعر الذهب عيار 12 جاءت 74,284 ليرة و29.57 دولار .

اسعار أوقية الذهب جاءت4,620,492 ليرة و1,839 دولار .

اسعار جنيه الذهب جاءت 1,040,007 ليرة و413.93 دولار .

اسعار كيلو الذهب جاءت 148,568,879 ليرة و 59,132 دولار .

وبعد أن تعرفتم في النهاية على أسعار جرام الذهب في مصر اليوم ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي .