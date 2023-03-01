"دحلان" يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة والتوافق على برنامج وطني

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، إن الملف الفلسطيني غير موجود بالمطلق على الطاولة "الإسرائيلية"، مبينًا أن الموجود تخوف من انفجار الوضع الفلسطيني، مشير إلى أن أمريكا وإسرائيل كلاهما يسعى لإنقاذ إسرائيل كدولة وليس "الحكومة" فقط.

وأضاف دحلان عبر لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء: "ليعلم المتمسكون بوهم حل الدولتين أن هذا الحل لم يعد واقعيا، حل الدولتين انتهى ومات، أصبح وهما وإسرائيل دمرته، وهم يتحدثون عن حل الدولتين للهروب من الالتزامات".

وشدد دحلان على أنه يجب الخروج مما وصفه بـ"كذبة حل الدولتين": "لأن إسرائيل دمرته، ويجب أن نخوض معركة جديدة مع الاحتلال اسمها الدولة الواحدة".

وحول إعلان دولة فلسطين من طرف واحد قال النائب محمد دحلان: الخيار السهل أن يعلن أبو مازن وحدة الضفة وغزة وأن تتشكل قيادة وطنية موحدة مؤقتة، وأن يتم التوافق على برنامج وطني".

وشدد دحلان، على أن

وأوضح أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية اليوم هو نموذج جديد ليس له علاقة بنماذج إدارة أو حل الصراع، وهو تراجع كبير عن كليهما. فالولايات المتحدة تسعى لأن تظهر بأنها تفعل شيئاً وللإيهام بأن هناك إجراءات.

وأشار دحلان إلى أن الشعب الفلسطيني يتمرد على إجراءات إسرائيل، مؤكدا أن مايجري في الضفة هو تغيير للواقع الذي أجبرت فيه إسرائيل السلطة على الالتزام بقواعد اللعبة.

وأردف: "في الوقت الراهن من الأفضل عدم وجود "قيادات لقيادة التمرد الفلسطيني على الاحتلال".

وأكد دحلان على أن "إسرائيل لا تعرف الشعب الفلسطيني جيداً بعد 80 عام من الاحتلال"، قائلًا: "نحن لا نريد أن يستمر سفك الدماء، نحن نريد فقط أن نتخلص من الاحتلال".

وتابع: "نريد أن نتحرك لنعيد الوضع السابق، أي شعب تحت الاحتلال سيريد هذا الاحتلال أن يسلبه حقه".

وأكمل بالقول: "الحل الوحيد إجراء الانتخابات، والتي ليس لي طموح فيها، وبكل وضوح ليس لي مصلحة ولا أسعى ولا أبذل جهدا لكي أكون رئيسا، أو أن أترشح لأي انتخابات قادمة، أنا لا أطمح ولا أسعي ولن أترشح لأي موقع في السلطه، ولكننا سندعم من نراه يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وسوف نستمر بدعم شعبنا بما نستطيع، وأقول لكل الذين يتحدثون عن الخيارات القادمة للرئاسة لا تأتوا على ذكر اسمي، فلينسوا ذلك، وليتفرغوا للاحتلال".

وأضاف: "لا أحد يريد انتخابات حرة، يريدون انتخابات وديمقراطية مشروطة وهذا غير مقبول. وعلى الآخرين أن يقبلوا بالنتائج".

وأجاب دحلان عن سؤال: "هل تقبل الأطراف الفلسطينية حماس والسلطة بالانتخابات؟"، قائلًا: "حماس نعم وأعلنت أنها تقبل الانتخابات ولكن السلطة لا تريد إجراءها حتى لا تفقد امتيازاتها".

وحول المؤتمر الذي عُقد الأحد الماضي بالمملكة الأردنية، قال: "عُقد مؤتمر العقبة فقط لأن الشعب الفلسطيني في الضفة وليس السلطة تمرد على الاحتلال، ما يجري في هذه اللقاءات هو استخفاف بالدم الفلسطيني، المشكلة ليست في جنين أو نابلس، المشكلة في الاحتلال".

وأكد دحلان أنه يجب إعادة الاعتبار لكل المنظومة السياسية لكل الفكر السياسي الفلسطيني، مشددًا على أنه لا يوجد حاضنة من القيادة الفلسطينية لما تنجزه سياسيًا.