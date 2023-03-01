غدًا الخميس.. إضراب شامل في أريحا والأغوار

يعم الإضراب الشامل، غدًا الخميس، حدادا على روح الشهيد محمود حمدان في أريحا والأغوار، وفق ما أعلنت عنه حركة فتح.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "الإضراب يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء شبعنا وآخرها إعدام الشاب حمدان".

وحسب وزارة الصحة، فقد أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد محمود جمال حسن حمدان "٢٢ عاماً"، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، ظهر اليوم.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم عقبة جبر وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 شبان، وكانت طواقم الإسعاف المتواجدة في المنطقة قد حاولت إنعاش الشاب حمدان بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، ولاحقًا أعلن عن استشهاد بعد اعتقال.