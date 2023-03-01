قطر تعتزم نقل أحد ملاعب مونديال كأس العالم لهذه الدولة العربية..!

تعتزم دولة قطر لنقل أحد ملاعب مونديال كأس العالم في قطر 2022 إلى تونس، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن قطر مستعدة للتعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم الأخيرة إلى تونس، وذلك وفقا ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن السلطات التونسية تقدمت بطلب لنقل "ملعب 974" المكون في أغلبه من حاويات شحن والقابل للتفكيك، إلى تونس.

الجدير بالذكر، أن ملعب "974" لأكثر من 44 ألف متفرج، ودخل التاريخ حتى قبل احتضانه مباريات مونديال 2022، لتشييده بالكامل من حاويات الشحن البحري ولإمكانية إعادة تفكيكه واستخدام مختلف أجزائه في تشييد منشآت رياضية أخرى، وفقا لموقع "قطر 2022".